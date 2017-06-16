Жахлива ДТП на мосту Патона: пасажиру Porsche практично відітнуло голову (фото)

УВАГА! Фото не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!

Триває ліквідація наслідків смертельної ДТП у Києві на мосту Патона. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте такожПоліція розслідує ДТП за участю нардепа Барни (відео)

"Пасажир Porsche загинув від відкритої черепно-мозкової травми - в момент удару вилетів головою в бампер фури. Чоловіка практично обезголовило. У салоні фрагменти черепа і мозку", - йдеться у повідомленні.

"Ремінь збільшив би шанси залишитися живим, оскільки деформація самого салону мінімальна", - додали у dtp.kiev.ua.

Як повідомляв УНІАН, міст Патона в столиці був паралізований через смертельну ДТП, що сталася вночі.