Жахлива ДТП на мосту Патона: пасажиру Porsche практично відітнуло голову (фото)
12:33, 16 червня 2017Інциденти
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У момент удару пасажир Porsche вилетів головою у бампер фури.
УВАГА! Фото не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!
Триває ліквідація наслідків смертельної ДТП у Києві на мосту Патона. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
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"Пасажир Porsche загинув від відкритої черепно-мозкової травми - в момент удару вилетів головою в бампер фури. Чоловіка практично обезголовило. У салоні фрагменти черепа і мозку", - йдеться у повідомленні.
"Ремінь збільшив би шанси залишитися живим, оскільки деформація самого салону мінімальна", - додали у dtp.kiev.ua.
Як повідомляв УНІАН, міст Патона в столиці був паралізований через смертельну ДТП, що сталася вночі.
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