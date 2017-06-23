"Ноги водія по коліна у рваних ранах, різаних": очевидець про вибух джипа у центрі Києва (відео)

Під час вибуху позашляховика Toyota Land Cruiser у центрі Києва 23 червня постраждав водій, який перебував в авто.

Про це розповіла Ольга Мохненко, яка стала очевидцем інциденту, передає ТСН. Жінка перебувала приблизно за 150 м від машини, коли та вибухнула.

"Я почула дуже гучний вибух. Потім обернулася, підійшла ближче. Передня частина машини зайнялася, але довго не горіла. Воно зайнялося і погасло", - розповіла Ольга.

Одразу після вибуху з авто вийшов водій. "Він намагався кудись зателефонувати, стояв на ногах, а потім знепритомнів і його вже люди приводили до тями", - додала очевидиця.

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За словами жінки, водій почувається нормально, але унаслідок інциденту він отримав пошкодження ніг.

"Постраждалий чоловік почувається нормально, там більше шоку було. І ноги по коліна у рваних ранах, різаних", - розповіла Ольга.

На місці події зібралося багато чоловіків. Один з них був схожий на місцевого охоронця, зауважила Ольга. Він упізнав машину, яка вибухнула, і розповів, що її водій мешкає неподалік.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в автомобілі в Шевченківському районі Києва був травмований чоловік 1970 р. н.