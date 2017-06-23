У центрі Києва вибухнув позашляховик
11:29, 23 червня 2017Інциденти
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Обставини вибуху невідомі.
Фото facebook.com/marina.zgarda
У центрі Києва близько 10:40 23 червня вибухнув позашляховик Toyota. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Марина Згарда.
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Вибух стався на перетині вулиць Полтавської та Тургенєвської в Шевченківському районі.
Як видно на фото, вибух не дуже сильно пошкодив автомобіль. На місці інціденту працюють співробітники ДСНС та поліція.
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