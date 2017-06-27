З'явилося відео з місця вибуху автомобіля в Києві

З'явилося відео з місця вибуху автомобіля на перехресті вулиць Солом'янської та Механізаторів в Києві. Запис опублікований на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

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Нагадаємо, що сьогодні в Києві вибухом було знищено автомобіль. Повідомляється, що загиблий під час вибуху авто в Києві керував спецназом ГУР.