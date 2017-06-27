З'явилося відео з місця вибуху автомобіля в Києві
11:10, 27 червня 2017Інциденти
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В результаті вибуху загинув військовослужбовець, дві людини отримали травми.
На місці події працюють правоохоронці / Поліція Києва
З'явилося відео з місця вибуху автомобіля на перехресті вулиць Солом'янської та Механізаторів в Києві. Запис опублікований на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
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Нагадаємо, що сьогодні в Києві вибухом було знищено автомобіль. Повідомляється, що загиблий під час вибуху авто в Києві керував спецназом ГУР.
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