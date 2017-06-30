В Одесі двоє наркоторговців ховали психотропи в каналізації і намагалися втекти від поліції на таксі (відео)

Працівники Управління протидії наркотикам ГУНП в Одеській області спільно з патрульними поліцейськими викрили та затримали чоловіка, який розповсюджував психотропні речовини шляхом «закладок». Про це повідомили в прессс-службі ГУНП, передає Думская.net.

Правоохоронці вилучили у нього 34 розфасованих поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору. На 22 пакетиках були магніти. Загальна вартість вилученої психотропної речовини за цінами «чорного ринку» становить 180 тисяч гривень.

За словами затриманого, вилучені психотропи він привіз з Херсона з метою збуту.

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Крім цього, поліцейські викрили ще двох спільників торговця наркотиків — трійця спільно орендувала будинок в Одесі. Коли за місцем проживання зловмисників прибули поліцейські, злочинці намагалися від них сховатися на мікроавтобусі, який вони викликали в якості таксі. Поліцейські зупинили вказаний автомобіль.

Під час огляду в речах пасажирів були виявлені 18 поліетиленових пакетів з психотропною речовиною, а в ході огляду місця події в каналізаційній трубі біля сусіднього будинку було виявлено ще один пакет, в якому знаходилися 630 поліетиленових згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору загальною вагою 200 грамів.

За даним фактом розпочато провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, згідно санкції якої зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше в Київській області перекрили канал контрабанди психотропів, які в Україну відправляли поштою.