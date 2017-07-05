На нафтобазі під Одесою вибухнув бензовоз, пожежа триває (фото)
12:54, 05 липня 2017Інциденти
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ДСНС підтвердила, що на нафтобазі горить цистерна.
Очевидці говорять про одного постраждалого внаслідок пожежі / фото dumskaya.net
На нафтобазі "Світанок", розташованій за три кілометри від Одеси в селищі Усатове, сталася пожежа. За словами очевидців, там вибухнув бензовоз, є постраждалі, повідомляє "Думська".
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"30 хвилин тому вибухнув й згорів бензовоз ОККО на нафтобазі "Світанок" (Усатове), й, схоже, пожежа на нафтобазі триває", — пише користувач "Одеського форуму". Поки відомо про одного постраждалого.
Прес-служба облуправління ДСНС підтвердила, що на нафтобазі горить цистерна. Офіційної інформації про постраждалих поки немає.
Як повідомляв УНІАН, 4 липня п'ять годин гасили пожежу на нафтобазі під Харковом.
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