На нафтобазі під Одесою вибухнув бензовоз, пожежа триває (фото)

На нафтобазі "Світанок", розташованій за три кілометри від Одеси в селищі Усатове, сталася пожежа. За словами очевидців, там вибухнув бензовоз, є постраждалі, повідомляє "Думська".

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"30 хвилин тому вибухнув й згорів бензовоз ОККО на нафтобазі "Світанок" (Усатове), й, схоже, пожежа на нафтобазі триває", — пише користувач "Одеського форуму". Поки відомо про одного постраждалого.

Прес-служба облуправління ДСНС підтвердила, що на нафтобазі горить цистерна. Офіційної інформації про постраждалих поки немає.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня п'ять годин гасили пожежу на нафтобазі під Харковом.