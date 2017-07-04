Пожежники п'ять годин гасили пожежу на нафтобазі під Харковом (відео)

Пожежа на нафтобазы під Харковом почалась напередодні близько 8-ї години вечора, як повідомляється у сюжеті ТСН.

Спалахнула ємність з мазутом. З неї вогонь вирвався назовні, швидко перекинувся на сусідні 200-літрові бочки, вони миттєво зайнялись. Площа пожежі була понад сотню квадратних метрів. До того ж, полум'я перекинулось на суху траву навколо нафтобази.

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Це помітили випадкові свідки, які і викликали рятувальників. Боротись із вогнем приїхало чимало пожежників, загасили її за 5 годин, однак дізнатись її причину так і не вдалося.

Розслідуватиінцидент будуть поліція і прокуратура.