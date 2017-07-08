Під Житомиром загинув пішохід. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 7 липня у селі Пряжeво Житомирського району 30-річний місцевий житель, перетинаючи автодорогу “Житомир – Могилів-Подільський”, потрапив під колеса автівки.

Попередньо встановлено, що аварія сталася близько 23.30. Автомобіль «ВАЗ» під керуванням 69-річного жителя м. Бердичева, скоїв наїзд на молодого чоловіка, який перетинав дорогу по неосвітленому пішохідному переходу. Від отриманих у результаті ДТП травм потерпілий загинув на місці.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.