Вбивство туристів в Єгипті: Клімкін радить українцям розглянути інші можливі країни для літнього відпочинку

Клімкін радить українцям розглянути інші можливі країни для літнього відпочинку після вбивства туристів у Єгипті

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін радить українцям розглянути інші можливі країни для літнього відпочинку після вбивства двох німецьких туристів та поранення ще чотирьох іноземних туристів у Єгипті.

Про це він сказав у п'ятницю ввечері в ефірі телеканалу "Інтер".

"Поміркуйте про можливі опції", - заявив Клімкін, звертаючись до українців.

Він підтвердив, що в результаті нападу на курорті Червоного моря в Хургаді українці не постраждали.

"Але декілька годин ми, звичайно, займалися саме цією трагічною ситуацією. Оскільки дійсно загинули люди, і я хочу висловити своє співчуття і родинам загиблим, і всім тим, хто поранений - одужання", - сказав міністр.

"Хоча і українці не постраждали, але хочу скористатися ефіром, це дійсно дуже важливо. Я не хочу псувати відпустку жодній українській родині. Я розумію мрії про море, про декілька щасливих днів. Але наша безпека - це найважливіше", - заявив Клімкін.

Він додав, що сьогодні в Єгипті ситуація дуже непроста і достатньо напружена.

"Тому гарантувати безпеку - ми, на жаль, так ситуацію не оцінюємо", - заявив міністр.

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Раніше агентство Reuters з посиланням на представника служби безпеки регіону Червоного моря повідомляло, що 14 липня в результаті нападу особи з ножем на курорті в Хургаді було вбито двох громадянок Німеччини і ще чотирьох інших туристів травмовано, двоє з них – громадяни Чехії, а ще двоє - громадяни Вірменії. За іншими повідомленнями, серед двох останніх могла бути громадянка Росії. Спочатку повідомлялося, що загиблі жінки - громадянки України.

Зокрема, зазначалось, що спочатку нападник вбив двох жінок та поранив ще двох інших туристів в готелі Zahabia, а потім поплив до сусіднього пляжу готелю Sunny Days El Palacio, де здійснив напад на ще щонайменше двох осіб. потім нападника було затримано.