У Києві сталася пожежа у Лук’янівському СІЗО (відео)
12:29, 18 липня 2017Інциденти
246 0
Горіли старі меблі та сміття.
Займання сталося в підвальному приміщенні / фото dsns.gov.ua
У Києві сталася пожежа у будівлі на території Лук’янівського СІЗО. Це сталося сьогодні, 18 липня, вранці. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Зазначається, що займання сталося в підвальному приміщенні трьохповерхової будівлі - горіли старі меблі та сміття.
Читайте такожНа Київщині під час демонтажу резервуарів на колишній нафтобазі "БРСМ" сталася пожежа
Пожежу ліквідували менше, ніж за годину. Жертв та постраждалих немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter