У Києві сталася пожежа у Лук’янівському СІЗО (відео)

У Києві сталася пожежа у будівлі на території Лук’янівського СІЗО. Це сталося сьогодні, 18 липня, вранці. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Зазначається, що займання сталося в підвальному приміщенні трьохповерхової будівлі - горіли старі меблі та сміття.

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Пожежу ліквідували менше, ніж за годину. Жертв та постраждалих немає.