Кораблетроща в Чорному морі: дев'ятого члена екіпажу затонулого суховантажу продовжать шукати вранці
Суховантаж Anda перекинувся в результаті шторму біля берегів Криму. На борту перебував екіпаж з дев'яти осіб - троє громадян Індії і шість сирійців.
Операцію з пошуку дев'ятого члена екіпажу затонулого в Чорному морі судна Anda припинено у зв'язку настанням ночі і вона відновиться вранці в неділю, повідомляє РІА Новости.
Читайте такожУкраїна і ще чотири країни продовжили санкції проти РФ за анексію Криму
Суховантаж Anda, який перевозив 24 тисячі тонн пшениці, перекинувся в результаті шторму біля берегів Криму. На борту перебував екіпаж з дев'яти осіб - троє громадян Індії і шість сирійців. Одного члена екіпажу не було знайдено.
За даними севастопольського Морського рятувального центру, суховантаж Anda затонув на глибині 1,7 тисячі метрів. Зазначається, що вісьмох врятованих моряків було доставлено в Ялту і госпіталізовано до Лівадійської лікарні, їх стан задовільний.
Як повідомляв УНІАН, суховантаж Anda під прапором Того в суботу вранці зазнав аварії в Чорному морі в нейтральних водах за 40 кілометрів від узбережжя анексованого Криму. Пошуково-рятувальні роботи ускладнені сильним штормом. Хвилі досягали 3-5 метрів. 29 липня по Криму було оголошено штормове попередження.