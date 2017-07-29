Кораблетроща в Чорному морі: дев'ятого члена екіпажу затонулого суховантажу продовжать шукати вранці

Операцію з пошуку дев'ятого члена екіпажу затонулого в Чорному морі судна Anda припинено у зв'язку настанням ночі і вона відновиться вранці в неділю, повідомляє РІА Новости.

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Суховантаж Anda, який перевозив 24 тисячі тонн пшениці, перекинувся в результаті шторму біля берегів Криму. На борту перебував екіпаж з дев'яти осіб - троє громадян Індії і шість сирійців. Одного члена екіпажу не було знайдено.

За даними севастопольського Морського рятувального центру, суховантаж Anda затонув на глибині 1,7 тисячі метрів. Зазначається, що вісьмох врятованих моряків було доставлено в Ялту і госпіталізовано до Лівадійської лікарні, їх стан задовільний.

Як повідомляв УНІАН, суховантаж Anda під прапором Того в суботу вранці зазнав аварії в Чорному морі в нейтральних водах за 40 кілометрів від узбережжя анексованого Криму. Пошуково-рятувальні роботи ускладнені сильним штормом. Хвилі досягали 3-5 метрів. 29 липня по Криму було оголошено штормове попередження.