У центрі Києва провалився асфальт, до оголених електричних кабелів може дістатися вода (фото)

У Києві на перехресті вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького провалився асфальт. Про це повідомляється на сторінці «Київ Автомобільний» у Facebook.

Як зазначається, на даний час там знаходяться оголені дроти під напругою, а кабельний колектор не має захисту від надлишку води. У повідомленні також зазначається, що комунальні служби, незважаючи на ризики, ще не почали ремонтні роботи.

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Як повідомляв УНІАН, у Печерському районі на бульварі Дружби народів у Києві провалився асфальт внаслідок аварії на мережі. Провалля утворилося на автопарковці поблизу ТРЦ "Новус" перед вихідними.