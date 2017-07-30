У центрі Києва провалився асфальт, до оголених електричних кабелів може дістатися вода (фото)
22:04, 30 липня 2017Інциденти
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Комунальні служби, незважаючи на ризики, ще не почали ремонтні роботи.
Кабельний колектор не має захисту від надлишку води / Київ Автомобільний
У Києві на перехресті вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького провалився асфальт. Про це повідомляється на сторінці «Київ Автомобільний» у Facebook.
Кабельний колектор не має захисту від надлишку води / Київ Автомобільний
Як зазначається, на даний час там знаходяться оголені дроти під напругою, а кабельний колектор не має захисту від надлишку води. У повідомленні також зазначається, що комунальні служби, незважаючи на ризики, ще не почали ремонтні роботи.
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Як повідомляв УНІАН, у Печерському районі на бульварі Дружби народів у Києві провалився асфальт внаслідок аварії на мережі. Провалля утворилося на автопарковці поблизу ТРЦ "Новус" перед вихідними.
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