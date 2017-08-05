У Києві психічно хворий чоловік вбив своїх батьків та сестер

У Києві затримали чоловіка, який вбив своїх батьків та сестер. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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Зазначається, що вчора близько 19-ї години у чергову частину Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення киянина про те, що його родичі не виходять на зв’язок та не відчиняють двері квартири. Коли поліцейські прибули на виклик, на місці події була сестра власниці помешкання, яка підтвердила слова заявника, а відтак викликали співробітників спецслужби, які й відчинили двері квартири. У ній виявили чотирьох вбитих людей: подружжя, 1949 і 1952 р.н., та їхніх двох доньок, 1976 і 1979 р.н.

Тут же, в одній із кімнат, поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у розправі над родиною. Це – син вбитого подружжя, 1975 р.н., який має проблеми із психічним здоров’ям.

«Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про його арешт», - цитує прес-служба начальника Голосіївського управління поліції Сергія Куленка.

Правоохоронці на місці події вилучили речові докази, зокрема одяг зі слідами крові, кухонний ніж, сокиру та ще один ніж, який двірник знайшла біля під’їзду.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох і більше людей) Кримінального кодексу України. Із затриманим спілкуються слідчі. За розправу на родиною йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення. Причини і мотиви вбивства сімʼї будуть встановлені у ході слідства.