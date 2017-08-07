У Житомирі під час загоряння у квартирі пожежні врятували її власницю

У Житомирі під час пожежі у квартирі врятовано її власницю. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 7 серпня о 06:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку в Житомирі. З’ясувалося, що пожежа сталася у двокімнатній квартирі на першому поверсі.

Осередок займання знаходився в коридорі – горів холодильник. Двері оселі були зачинені, тому вогнеборці потрапили всередину через вікно вітальні. Там же виявили і 72-річну господиню. Згодом жінка розповіла, що вона не могла самостійно вийти через сильне задимлення у квартирі. У спеціальному одязі та застосувавши апарати на стисненому повітрі, рятувальники відкрити вхідні двері квартири та вивели власницю на свіже повітря. Медики надали жінці першу допомогу, госпіталізація їй не знадобилася.

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О 06:49 пожежу було локалізовано, а о 07:06 – ліквідовано. Таким чином, рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші приміщення квартири. Вогнем знищено холодильник та деякі домашні речі, пошкоджено міжкімнатні двері. Для ліквідації надзвичайної події залучалося 8 чоловік особового складу та 2 пожежних автомобілі. За попередньою інформацією, займання сталося внаслідок короткого замкнення електропроводки холодильника. Остаточна причина наразі встановлюється.