У Києві під Mazda "розверзся" асфальт (фото)

У Києві на вулиці Адама Міцкевича автомобіль впав у окоп. Про це повідомив журналіст проекту dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своїй сторінці в Facebook.

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"Підступні двори Києва. Адама Міцкевича. ДТП. Мазда просто впала в окоп", — йдеться у його повідомленні, до якого додані фото з місця події.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Києві на вулиці Лебедєва-Кумача легковий автомобіль Opel провалився під дорожнє покриття, в результаті чого постраждала жінка з восьмимісячною дитиною.