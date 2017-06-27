Потерпіла про провал авто у Києві під асфальт: салон заливало окропом (відео)

На одній зі столичних вулиць авто під час руху провалилося під землю. Двометрова яма утворилася через прорив тепломережі, й потік окропу почав заливати салон автомобіля, в якому були жінка з 9-місячним немовлям та 12-річний хлопчик, йдеться в сюжеті ТСН.

"Я почала просити людей, щоб вони витягнули хоча б малу", - розповідає потерпіла.

Леся старається триматися, та щоразу, коли згадує, на що перетворилася звичайна поїздка до окуліста, зривається на сльози.

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"У мене зараз стоїть перед очима ситуація, коли я сиджу в машині з двома маленькими дітьми і мене заливає окропом. У мене заблоковані двері і в салон починає заливатися окріп. Я як в американському блокбастері побувала. Тепер буду возити із собою молоточок про всяк випадок, щоб вибивати вікна", - каже жінка.

Авто зайшло у поворот на невеликій швидкості і це врятувало й пасажирів, і машину. Вода, яка вже була на асфальті, жінку не насторожила, бо для Києва ситуація звична. А жодного попереджувального знака, каже, не було. Це підтверджує і Тарас - випадковий свідок, який зняв це відео.

У свою чергу, працівники "Київенерго" кинули дошки в окріп і витягли пасажирів через вікно. Як з'ясувалося, їх викликали на аварію - прорвало теплотрасу 88 року.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на вулиці Лебедєва-Кумача легковий автомобіль Opel провалився під дорожнє покриття, внаслідок чого постраждала жінка з восьмимісячною дитиною.