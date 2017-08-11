На Донеччині під час чергування на блокпосту помер поліцейський
15:34, 11 серпня 2017Інциденти
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Під час чергування 42-річному чоловікові стало зле.
Чоловікові викликали швидку, але дорогою до лікарні він помер / фото: УНІАН
У Донецькій області під час виконання службових обов’язків на блокпосту помер 42-річний поліцейський.
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Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, сьогодні під час несення служби на Мар’їнському блокпосту поліцейському стало зле. Колеги надали йому домедичну допомогу та викликали швидку, але дорогою до Курахівської лікарні він помер.
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