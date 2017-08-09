У київському метро померла людина

У столичному метрополітені у вестибюлі станції метро "Дарниця" сьогодні зранку помер літній чоловік.

Як розповіли у підземці, чоловік 1944 року народження приїхав на станцію, вийшов з вагона, дійшов до вестибюля й там йому стало зле, передає Сегодня.

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На місце співробітники станції викликали "швидку". Медики приїхали швидко, але вже нічим допомогти не змогли – чоловік помер. Найімовірніше, у нього виникли проблеми із серцем.

На місці працюють співробітники поліції, про причини смерті стане відомо після проведення експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня у Києві під потягом метро біля станції "Дарниця" загинув чоловік унаслідок падіння на рейки.