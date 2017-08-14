На Харківщині невідомі кинули гранату у двір директора птахофабрики

У Харківській області невідомі кинули у двір директора птахофабрики гранату.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, вчора, 13 серпня, о 23:55 до чергової частини Шевченківського відділу поліції надійшла інформація по телефону від 61-річного чоловіка про те, що у його дворі в селищі Старовірівка пролунав вибух.

За відомостями поліції, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджені вікна будинку. На місце виїхала слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного управління.

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При огляді виявлена воронка, рештки від гранати РГД-5, підривач УЗРГМ. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Особи, причетні до скоєного, встановлюються.

У правоохоронних органах УНІАН повідомили, що вибух стався у дворі приватного будинку директора Старовірівської птахофабрики.