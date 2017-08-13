На приватному подвір'ї у Києві пролунав вибух, ймовірно, гранати - поліція

На приватному подвір'ї у Дарницькому районі Києва пролунав вибух, ймовірно, гранати.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

При цьому повідомляється, що постраждалих немає.

«Близько 1-ї години ночі до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про вибух на приватному подвір’ї. По прибуттю на місце слідчо-оперативної групи та вибухотехніків правоохоронці з’ясували: невідомі особи кинули на подвір’я предмет, схожий на гранату «Ф-1». При цьому, охоронець, який знаходився у будинку розповів, що вночі почув сильний звук, він вибіг на подвір’я та побачив на землі отвір та пошкоджений осколками фасад будинку.

Експерти вибухотехніки вилучили з місця події осколки для проведення дослідження.

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В поліції також повідомляють, що за даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато два кримінальні провадження: за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

«Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до цього кримінального правопорушення», - повідомили в поліції.