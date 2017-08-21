Суд відправив до в'язниці двох посіпак "ЛНР", які планували теракти на Дніпропетровщині

Апеляційний суд Дніпропетровської області засудив до шести років позбавлення волі двох чоловіків, які за завданням кураторів терористичної організації «ЛНР» планували теракти на території області. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

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Згідно з повідомленням, у червні 2014 року співробітники СБ України затримали зловмисників під час підготовки до терористичних актів. Правоохоронці встановили, що один із диверсантів перебував у незаконному збройному формуванні «Луганського народного ополчення», ватажком якого був відомий терорист Мозговой. Від нього бойовик отримав завдання приїхати на Дніпропетровщину, підібрати спільників та здійснити низку терактів для залякування місцевого населення і дестабілізації ситуації в регіоні.

Оперативники спецслужби затримали двох зловмисників під час підготовки до підриву у Дніпрі залізничної колії, якою мав проїхати потяг з військовою технікою.

Суд визнав диверсантів винними у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Вирок набув законної сили.