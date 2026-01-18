Китай вже двічі мобілізовував тисячі риболовецьких суден: для чого це потрібно

У складі ЗС Китаю є так зване морське ополчення, яке бере участь у операціях, спрямованих на встановлення контролю над спірними водами біля Китаю.

У Китаї вже двічі за останній час були мобілізовані тисячі риболовецьких суден для відпрацювання створення гігантських "плавучих бар’єрів" завдовжки близько 460 км.

Про нетипові маневри, виявлені під час аналізу даних відстеження суден, повідомив The New York Times. Зазначається, що в кінці 2025 року близько 2 тис. китайських суден раптово припинили ловити рибу або вийшли зі своїх портів та зібралися у два довгих паралельних ряди у Східно-Китайському морі. Кожен з рядів простягався приблизно на 460 км у формі перевернутої літери L.

Такий самий маневр знову зафіксували 11 січня 2026 року. Тоді близько 1 400 китайських суден утворили прямокутник, що простягалася більш ніж на 320 км. Утворення було настільки щільне, що деякі вантажні судна, які наближалися, були змушені обходити його або рухатися зигзагами, свідчать дані відстеження.

Незвичні утворення помітив операційний директор аналітичної компані ingeniSPACE Джейсон Ван. Вони були підтверджені за допомогою даних про місцезнаходження суден, наданих Starboard Maritime Intelligence.

"Припущення полягає в тому, що це були навчання, щоб перевірити, як цивільні судна діятимуть у разі наказу зібратися у великому масштабі у разі виникнення кризової ситуації, можливо, на підтримку карантину, блокади або інших методів тиску на Тайвань", - припустив директор Asia Maritime Transparency Initiative Грегорі Полінг.

Що таке "морське ополчення"

Видання зазначило, що у складі ЗС Китаю є так зване "морське ополчення", яке бере участь у операціях, спрямованих на встановлення контролю над спірними водами біля Китаю.

"Морське ополчення" складається з державних риболовних флотилій, робітники яких проходять військову підготовку, але "ядром" організації є кадрові військові.

"З огляду на те, що Китай має одну з найбільших рибних галузей у світі, з флотом близько 564 тис. суден станом на 2020 рік, який повністю контролюється державою, таке ополчення становить серйозну загрозу", - зазначило видання.

Проблемою для військово-морських флотів під час зіткнення з подібною силою є те, що риболовецькі судна мають виражений цивільний вигляд і, за міжнародним правом, їх заборонено атакувати під час військових операцій.

Журналісти додали, що такі риболовецькі судна можуть демонструвати і військову поведінку і можуть повертатися до вилову риби в межах одного виходу в море.

"Така "гібридна" поведінка суттєво ускладнює створення правил та інструкцій для командирів ВМС і берегової охорони", - відзначило видання.

Нещодавно повідомлялось, що Китай трансформує свою військово-морську міць за допомогою нових модифікацій палубних винищувачів J-15 "Літаюча акула", оптимізованих для електромагнітних катапульт (CATOBAR) авіаносця "Фуцзянь".

В стратегічному плані китайські ВМС більше не експериментують, а створюють авіаносні сили повного спектру, що вказує на планування великомасштабного конфлікту з рівними за силою супротивниками.

