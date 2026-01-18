Сирський анонсував нові контрнаступи ЗСУ

Українські контрудари руйнують плани Росії і змушують її спішно перебудовувати бойові порядки.

Україна планує нові наступальні операції, оскільки виключно обороною здобути перемогу неможливо. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю lb.ua.

Він наголосив, що стратегічний план Росії не змінився і передбачає окупацію всієї України: змінюються тільки намічені строки, а також доступна кількість озброєння і особового складу.

"Тому ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію, при цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому, відповідно, ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоб утримувати оперативну ініціативу, тому що це призводить до того, що ворог вимушений залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння, боєприпасів, щоб стримувати наші активні дії", – заявив Сирський.

На запитання, чи можливий перелом у війні протягом цього року, командувач армії заявив, що це станеться за низки умов: досягнення технологічної переваги, виграш у змаганні економік, підтримка Заходу, створення власного виробництва зброї. На думку Сирського, Україна має всі підстави для цього.

"Перехід на інший рівень технологічного оснащення Збройних сил дозволить нам зменшити участь людей безпосередньо у веденні бойових дій, збільшити залучення машин, в першу чергу, дронових систем. Ну, і, звичайно, подальший розвиток штучного інтелекту як основи ефективного застосування зброї, підвищення швидкості дії, реакції застосування, вироблення відповідних рішень", – додав командувач.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, безпілотники кардинально змінили характер сучасної війни, зробивши масові піхотно-танкові штурми, на які традиційно покладалася Росія, надзвичайно неефективними. Це змусило російських військових шукати нові підходи, зокрема переходити до малих штурмових груп і використання мотоциклів.

Однак російська військова доктрина загалом залишається майже незмінною. Проблеми поганої підготовки особового складу та застарілих підходів до ведення бойових дій не вирішуються системно. У Москві й надалі мріють повернутися до масштабних маневрів танками й піхотою, хоча, за словами експертів, епоха такого "броньованого кулака" на полі бою вже минула.

