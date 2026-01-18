РФ значно посилить удари по Україні: Сирський розкрив деталі

Нема ознак, що РФ готується до мирних переговорів, вважає головком.

Росія планує нарощувати виробництво дронів типу "Шахед", аби щодня застосовувати їх у кількості до 1000 одиниць. Про це в інтерв'ю lb.ua розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Так, на запитання щодо перспектив закінчення війни у цьому році Сирський заявив, що не бачить жодних ознак підготовки РФ до мирних переговорів. Навпаки, є помітне збільшення інтенсивності бойових дій, нарощення чисельності наступальних угруповань та обсягів виробництва зброї.

За словами головкома, зараз Росія виготовляє близько 400 "Шахедів" різних типів на день, і планує наростити виробництво так, аби щодня можна було застосовувати до 1000 таких дронів. Сирський наголосив, що Україна має зірвати ці плани і "створити умови" для переговорів.

"Тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися", - наголосив він.

Головнокомандувач також підтвердив, що Росія продовжує отримувати істотну допомогу від своїх союзників по диктаторському табору.

"Все, що стосується електроніки, йде туди з Китаю. Технології - китайські. Постачання боєприпасів, ракет – Північна Корея. Ну і, звичайно, Іран. Тому можливості економіки Росії залишаються високими. Ми бачимо, що темпи, виробництва боєприпасів, на жаль, не знижуються, тільки збільшуються", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Інші заяви Сирського

Як писав УНІАН, за словами головкома Олександра Сирського, ЗСУ будуть проводити нові наступальні операції, оскільки перемогти у війні, тільки обороняючись, неможливо.

Він також розповів, що ситуація із мобілізацією останніми місяцями значно покращилася, і зараз рівень укомплектованості підрозділів особовим складом помітно зріс.

