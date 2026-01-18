'Маємо набагато кращі показники, ніж 7 місяців тому': Сирський про мобілізацію

Україна має набагато кращі показники в питанні укомплектованості підрозділів, ніж це було сім місяців тому. Про це в інтервʼю LB Live заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Ми маємо набагато кращі показники у цьому питанні, ніж, скажімо, сім місяців тому", - сказав він.
За його словами, це вдалося зробити завдяки змінам у двох підходах - належного ставлення до військовозобовʼязаних та мотивації.
"Напевно, покращення роботи територіальних центрів комплектування у ставленні командирів, у роботі всіх складових Сил оборони – у плані забезпечення самого процесу комплектування частин, в плані підготовки, в плані роботи з людьми. Тому що ми розуміємо, що в першу чергу проблеми з’являються там, де до людей, які мобілізуються, немає нормального людського ставлення", – сказав Сирський.
За словами головкома, Україна має стабільні показники в отримані необхідної кількості особового складу, яка була запланована.
"І друге, такий паритетний напрямок - це зменшення рівня самозалишення частин. Це нам дасть можливість додаткового отримання військовослужбовців і зменшення навантаження в плані мобілізації", – зазначив Сирський.
Він пояснив, що для людини, яка прийшла в армію з цивільного життя, процес переходу у військову сферу може бути болісним. І тому задача військових зробити цей процес більш комфортним, аби не сталося критичних наслідків на кшталт СЗЧ.
"Оцей процес переходу від цивільного до військового життя і перетворення на справжнього військового, воїна, який готовий захищати Батьківщину, який має потрібні навички, вміння, щоб нищити ворога – наша задача зробити максимально комфортним і прийнятним для людини. Там, де цей процес йде нормально, скажімо, рівень самовільних залишень чи порушень мінімальний. Там, де є порушення, першою чергою треба розбиратися з командирами або працівниками ТЦК, які допустили ці порушення. Тому що скрізь в основі лежать порушення", – додав Сирський.
Мобілізація в Україні - важливі новини
Раніше новий міністр оборони Михайло Федоров заявив, що наразі в Україні близько 200 тисяч військовозобовʼязаних самовільно покинули військові частини. Крім того, за його словами, близько 2 млн людей перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації.
Тим часом Андрій Осадчук, народний депутат від фракції "Голос", раніше заявив, що в Раді відбуваються дискусії щодо посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. За його словами, пропонується прирівняти рівень покарання за ухилення від мобілізації до того, що існує за несплату аліментів.