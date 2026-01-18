Збитки на $15 млрд: Сирський підбив підсумки ударів по РФ за 2025 рік

Головнокомандувач пояснив, як тактика ударів по території Росії зменшує можливості окупантів фінансувати війну.

Тактика глибоких ударів (Deep Strike) по території Росії стала однією з ключових особливостей ведення війни в минулому 2025 році, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він також розкрив масштаби втрат, завданих противнику завдяки перенесенню бойових дій в тил ворога.

Згідно з озвученими даними, протягом 2025 року Сили оборони України вразили 719 цілей на території РФ. Сумарний прямий збиток від цих атак оцінюється більш ніж в 15 мільярдів доларів. "Дохід від видобутку нафти, наскільки я пам'ятаю, склав 130 млрд доларів, а військовий бюджет РФ у 2025-му – 175 млрд доларів. Власне, ми скорочуємо джерело отримання коштів для фінансування війни. Тому deep strike (глибокі удари) відіграє вирішальну роль", – заявив в інтерв'ю LB.ua Сирський.

Удар по гаманцю Росії

Основною метою українських атак залишається нафтогазова галузь РФ. Сирський пояснив цю стратегію математично: знищення НПЗ і бурових установок безпосередньо підриває здатність Кремля вести війну.

Він відзначив успішність стратегічних операцій, включаючи операцію "Павутина", і удари по паливному комплексу, які істотно знизили обсяги видобутку нафти.

Коментуючи обміни ударами по енергетиці, Сирський зазначив, що Україна діє точково по військових і промислових об'єктах, тоді як РФ продовжує тероризувати цивільних. Проте, дзеркальні заходи дають про себе знати – як приклад він навів недавнє знеструмлення Бєлгородської області.

Втім, головнокомандувач реалістично оцінює вплив цих атак на російське суспільство: "На жаль, на настрої місцевого населення це не дуже впливає з точки зору протестного потенціалу. Але й оптимізму їм точно не додає".

Інші заяви головнокомандувача ЗСУ

Раніше УНІАН повідомляв, що Сирський анонсував нові контрнаступи ЗСУ. Він підкреслив, що стратегічний план Росії не змінився і передбачає окупацію всієї України. Але ЗСУ не планують вести тільки оборонні операції.

Крім того, ми також розповідали, що в Україні покращилися показники з мобілізації, ніж 7 місяців тому. Це вдалося зробити завдяки змінам у двох підходах - належному ставленню до військовозобов'язаних і мотивації, заявив Сирський.

