Аеропорт Одеси евакуювали через неправдиве повідомлення про мінування

З терміналу міжнародного аеропорту «Одеса» через неправдиве повідомлення про мінування евакуювали 850 осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції Одеської області, після повідомлення про мінування аеропорту на місце події виїжджали представники всіх відповідних служб.

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«З приміщень аеровокзалу було евакуйовано 850 пасажирів та працівників аеропорту. На даний час роботу аеропорту відновлено», - повідомили в главку.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи щодо встановлення особи правопорушника, який надав неправдиві відомості, чим дестабілізував роботу аеропорту.

Згідно он-лайн табло аеропорту, було затримано відправлення літаків з Одеси: до Дубая (ОАЕ) - виліт планувався о 14.40, до Варшави (Польща) - о 14.50, Таллінна (Естонія) і Батумі (Грузія) - обидва мали вилетіти о 15.15, до Мінська (Білорусь) - о 15.30 і до Відня (Австрія) - о 15.35.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні новий термінал міжнародного аеропорту «Одеса» почав прийом пасажирів, що прибувають міжнародними рейсами.

О 14.00 по спецлінії «102» надійшло повідомлення від невідомого про те, що в аеропорту закладено вибухівку.