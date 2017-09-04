На Львівщині затримали 20 в'єтнамців-нелегалів

У місті Сколе Львівської області затримали мікроавтобус, в якому нелегально перевозили 20 громадян В'єтнаму. Про це повідомив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

У машині виявили 14 чоловіків та шестеро жінок. Документів у них не було, вони намагалися потрапити в країни Євросоюзу. Нелегали перетнули російсько-український кордон в районі Глухова Сумської області.

Затриманий водій мікроавтобуса, громадянин України. Встановлено, що за транзит нелегали платили по $5-8 тисяч.

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Машину вилучили, а матеріали внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 332 КК - незаконне перевезення осіб через державний кордон.

Раніше в Чернігівській області прикордонники затримали чотирьох громадян Республіки Бангладеш без документів.