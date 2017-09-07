У Харкові патрульного поліцейського затримали за підозрою у пограбуванні

У Харкові за підозрою у пограбуванні перехожого затримали працівника патрульної поліції. Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Анатолія Буліча.

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За його відомостями, в ніч на 6 вересня на 62-річного харків’янина напали невідомі. Чоловіка штовхнули та зірвали золотий ланцюжок.

За підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення затриманий у порядку ст. 208 КПК України 26-річний працівник патрульної поліції Харкова.

Слідче управління прокуратури Харківської області проводить досудове розслідування за фактом грабежу (ч. 2 ст. 186 КК України). На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу стосовно рядового поліції. Проводяться необхідні слідчі дії. Максимальна санкція статті передбачає 6 років позбавлення волі.