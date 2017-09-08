Вибух авто у центрі Києва: Шкіряк підтвердив загибель однієї людини

Внаслідок вибуху автомобіля в центрі столиці загинула одна людина. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«Наразі підтверджено загибель однієї людини. Жінка поранена. З дитиною все гаразд, наскільки мені повідомили», - повідомив він.

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За словами Шкіряка, наразі на місці подій працюють слідчо-оперативні групи. Він також додав, що особи потерпілих встановлюють.

Як повідомляв УНІАН, біля Бессарабської площі у Києві вибухнув автомобіль.

В ефірі телеканалу «112 Україна» свідки розповідають, що вибух був потужної сили. За словами одного з очевидців, в машині перебувала жінка та ще одна доросла людина.

«Коли жінку витягнули з машини, вона запитувала, де її дитина», - сказав очевидець вибуху.