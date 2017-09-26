Забитий до смерті у власному будинку глава "Київобленерго" жив на безлюдній околиці села (фото)

Журналісти показали будинок вбитого глави "Київобленерго" Івана Поливяного. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Швидше за все, причиною такого зухвалого нападу на домівку голови правління ПрАТ "Київобленерго" стало те, що будинок розташований на безлюдній околиці населеного пункту Білогородка, поруч будинки ще будуються.

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Сусідів у вбитого Івана Поливяного небагато. Лише за два будинки від його оселі помітно, що поряд постійно мешкають люди, за парканом чути собаку.

Тож у фатальний вечір 24 вересня ніхто і не чув ніяких криків. Окрім того, на паркані висотою під 3 метри не видно камер відеоспостереження чи датчиків руху. Немає там й охорони.

Як повідомляв УНІАН, у селі Білогородка Києво-Святошинського району вчора невідомі напали на будинок голови правління "Київобленерго", побили власника і його дружину, в результаті чого від отриманих травм чоловік помер.