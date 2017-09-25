Убивство глави "Київобленерго": поліція назвала мотиви зловмисників (фото, відео)
Усі виявлені ознаки вказують на те, що зловмисники не мали наміру вбивати господаря, зазначили правоохоронці.
На Київщині вбили голову правління ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного. Як повідомляє прес-служба НП, відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ - умисне вбивство.
Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов повідомив, що поліцейські та співробітники криміналістичної лабораторії відпрацювали місце пригоди.
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"Усі виявлені ознаки вказують на те, що зловмисники не мали наміру вбивати господаря, а вчинили злочин з метою заволодіння майном. З місця події нападники викрали ювелірні вироби і незначну кількість грошей", – наголосив Ценов.
Як повідомляв УНІАН, у селі Білогородка Києво-Святошинського району вчора невідомі напали на будинок голови правління "Київобленерго", побили господаря і його дружину, в результаті чого від отриманих травм чоловік помер.