Убивство глави "Київобленерго": поліція назвала мотиви зловмисників (фото, відео)

На Київщині вбили голову правління ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного. Як повідомляє прес-служба НП, відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ - умисне вбивство.

Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов повідомив, що поліцейські та співробітники криміналістичної лабораторії відпрацювали місце пригоди.

Читайте такожПоліція затримала чоловіка, причетного до вбивства іноземця в Києві (фото, відео)

"Усі виявлені ознаки вказують на те, що зловмисники не мали наміру вбивати господаря, а вчинили злочин з метою заволодіння майном. З місця події нападники викрали ювелірні вироби і незначну кількість грошей", – наголосив Ценов.

Як повідомляв УНІАН, у селі Білогородка Києво-Святошинського району вчора невідомі напали на будинок голови правління "Київобленерго", побили господаря і його дружину, в результаті чого від отриманих травм чоловік помер.