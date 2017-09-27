Саакашвілі про вибухи в Калинівці: дуже цинічний подарунок від Путіна на день народження Порошенка

Колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі назвав вибухи на військових складах в Калинівці "подарунком Путіна".

"Дуже цинічний подарунок від Путіна на день народження Порошенко - вибухи у Вінниці. Цим він говорить американцям: не варто давати Україні зброю, вони не зможуть його забезпечити. Питання тільки в тому, чому ми дозволяємо йому робити такі "подарунки", - написав він в Facebook.

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Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи ДержНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.