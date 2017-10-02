На Житомирщині поліція розшукала зниклу 4-річну дівчинку (фото)

На Житомирщині поліція розшукала зниклу 4-річну дівчинку.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, інформація про зникнення дитини у Коростенському районі уночі 2 жовтня підняла на ноги весь особовий склад місцевої поліції.

Як розповіла правоохоронцям мати зниклої дитини, напередодні вона разом зі старшим сином поїхала до сусіднього села у справах, середнього хлопця залишила під наглядом бабусі, а молодшу дівчинку – сусідові. Коли ж повернулася увечері, пішла забирати дітей. Однак меншої дитини жінка не виявила : сусід розповів, що дитина дивилася телевізор, а він заснув, а коли прокинувся, то не знайшов дівчинки.

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"Ця родина перебуває на обліку як така, що потрапила у складні життєві обставини. Матір зниклої дитини раніше вже притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків по вихованню дітей, - розповіла УНІАН керівник підрозділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції в області Наталія Гончарук.

Відтак, поліцейські заручилися підтримкою інших колег і спрямували зусилля на пошуки маленької дитини. Розділившись на групи, правоохоронці відпрацьовували околиці села та одночасно робили подвірний обхід місцевих жителів, розпитуючи про зниклу дівчинку.

Дитину знайшли в одному з будинків односельчан. Господиня побачила дівчинку саму на сільській вулиці і привела до її домівки, однак там було зачинено. Щоб дівчинка не залишилася на вулиці, жінка залишила її ночувати у себе.

Нині дівчинку повернуто батькам, з якими поліцейські провели профілактичну бесіду щодо належного нагляду за дітьми. Окрім того, стосовно матері складено адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Загалом же, за повідомленням працівників ювенальної превенції поліції Житомирщини, минулого тижня до територіальних підрозділів надійшло 6 повідомлень про зникнення неповнолітніх. Усіх дітей вже розшукали і повернули батькам.