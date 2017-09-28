На Житомирщині поліція затримала чотирьох нелегальних копачів бурштину

Житомир. 28 вересня. УНІАН. Вчора на Житомирщині в Олевському районі поліція затримала чотирьох копачів бурштину. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

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Як зазначається у повідомленні, 27 вересня поблизу села Щебедиха в Олевському районі працівники рейдової групи поліції затримали групу місцевих жителів, які за допомогою мотопомпи та приладдя намагалися видобувати бурштин. У них вилучили знаряддя незаконного промислу. Нині розпочато кримінальне провадження.

"Чотирьох нелегалів затримали під час оперативно-профілактичного відпрацювання територій, де можливий незаконний видобуток бурштину, рейдова група, до складу якої увійшли працівники обласного ГУНП та Управління захисту економіки Національної поліції",- уточнили у поліції.

Троє чоловіків та жінка за допомогою мотопомпи розмивали ґрунт для видобутку «сонячного каміння». Як з’ясувалось, всі вони – жителі селища Нові Білокоровичі Олевського району, віком від 24 до 63 років.

З місця події працівники слідчо-оперативної групи Олевського відділення поліції вилучили мотопомпу, пожежні рукави, забірник для води та інше обладнання, за допомогою яких старателі здійснювали незаконний промисел.

Нині розпочато кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) та ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафними санкціями, обмеженням або позбавленням волі строком до 3 років.