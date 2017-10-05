У поліції вважають, що на заступника голови Одеської облради напали через бізнес

У поліції не розглядають політичні мотиви нападу на заступника голови Одеської облради Олега Радковського. Правоохоронці вважають, що, найімовірніше, на чиновника напали через його бізнес, йдеться в сюжеті ТСН.

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За словами очевидців, чоловік навіть не встиг дійти до ресторану, як отримав поранення. Нападники стріляли в спину.

Зараз потерпілий знаходиться в лікарні, його життю нічого не загрожує. У місті оголошено план "Перехоплення". Правоохоронці розшукують автомобіль з нападниками.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси 4 жовтня зловмисник стріляв у заступника голови облради. За попередніми даними, чоловік отримав 3 вогнепальних поранення.

Відомо, що заступник голови облради Одеси знаходиться в стабільному стані, йому надана медична допомога.