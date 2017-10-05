Замах на заступника голови облради Одеси: стало відомо, в якому стані потерпілий

Заступник голови облради Одеси, в якого вчора ввечері у центрі міста стріляли невідомі, знаходиться в стабільному стані, йому надана медична допомога. Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

У відомстві підтвердили, що вчора ввечері Радковський отримав поранення в результаті стрілянини в центрі міста. Зловмисник здійснив кілька пострілів, а потім втік з місця подій.

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Поліція області зараз займається розшуком стрільця. Прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.

Як повідомляв УНІАН, учора в центрі Одеси зловмисник стріляв у заступника голови облради. За попередніми даними, чоловік отримав 3 вогнепальних поранення.