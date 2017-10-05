У Вишгороді шестирічна дівчинка із собакою випала з 18 поверху та загинула

У Вишгороді 6-річна дівчинка випала з 18 поверху багатоповерхівки разом зі своєю собакою і загинула. Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Київській області на своїй сторінці у Facebook.

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"Трагедія сталася вчора, близько 20.30 години, у м. Вишгород. Від отриманих тілесних ушкоджень 6-річна дівчинка померла. На даний час встановлюються всі причини та обставини трагедії. Про нещасний випадок поліції повідомив черговий лікар бригади швидкої допомоги, який констатував смерть дитини. Попередньо встановлено, що дівчинка самостійно відкрила вікно та виглядала маму з роботи. Випала з вікна разом із своєю собакою. Дошкільні навчальні заклади малолітня дитина не відвідувала. Вранці 39-річна жінка поїхала на роботу, залишивши донечку дома саму. Щогодини їй телефонувала", - йдеться у повідомленні.

Відомості про дану подію занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв УНИАН, у травні на Київщині чоловік на очах доньки викинув з третього поверху лабрадора заради помсти дружині.