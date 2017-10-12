У Харкові підліток втік із дому через побої матері

9 жовтня у Холодногірський відділ поліції звернулася мати зниклого хлопчика, яка повідомила, що після конфлікту з її співмешканцем син пішов з дому і вже добу не повертається. Про це повідомили в прес-службі ГУ НП в Харківській області.

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Вночі, під час проведення комплексу розшукових заходів, поліцейські знайшли втікача у під'їзді багатоповерхового будинку. Хлопець відмовлявся повертатися додому, мотивуючи свою поведінку жорстким зверненням до нього матері та її співмешканця. Поліцейські з'ясували, що вони били підлітка.

За даним фактом відносно матері неповнолітнього та її співмешканця складено адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення насильства у сім'ї).

Зараз вирішується питання про оформлення підлітка в Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей.