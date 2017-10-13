У Житомирі поліція затримала трьох іноземців, підозрюваних у пограбуванні жительки Коростишева

Вчора у Житомирі поліцейські затримали трьох іноземців, підозрюваних у пограбуванні жительки Коростишева Житомирської області. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, крадіжку грошей та ювелірних виробів з квартири сина виявила 64-річна жителька Коростишева.

«За словами жінки, поки її діти перебували на відпочинку, вона наглядала за помешканням. Коли 12 жовтня близько 10.30 навідалась до оселі – жахнулась: двері відчинені, а у квартирі все перевернуто. Як з’ясувалось, зникли заощадження в іноземній валюті та ювелірні прикраси», - уточнили у поліції. Точна сума зниклих заощаджень не вказується.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Оперативники кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області провели низку заходів, направлених на встановлення осіб та затримання зловмисників. 12 жовтня їх затримали у Житомирі. Правоохоронці зупинили автомобіль Volkswagen Golf з іноземними номерами, на якому пересувались підозрювані.

За кермом та у салоні знаходились троє іноземців – вихідці з кавказького регіону віком 51, 36 та 28 років. Під час огляду у них вилучили викрадені з квартири ювелірні вироби та гроші, а також відмички, засоби зв’язку та інші речі, які вони використовували під час скоєння злочину.

«Усіх трьох було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінально-процесуального кодексу. Підозрювані раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за подібні злочини і неодноразово затримувалися поліцейськими за вчинення крадіжок на території України. Їх перебування на волі пояснюється внесенням застав після обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - повідомив УНІАН начальник ГУ НП в Житомирській області В’ячеслав Печененко.

Відповідно до законодавства, крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.