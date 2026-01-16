Частині регіонів скасували відключення: хто отримає більше світла

Ситуація в енергосистемі поступово покращується.

До кінця доби в п’ятницю, 16 січня, були скасовані планові відключення світла в деяких західних регіонах України.

Так, з 17:00 електрика має бути у всіх споживачів Волинської області, повідомляє місцеве обленерго.

Так само до 17:00 діяла остання черга відключень на Львівщині. Тут з 5 години вечора і до опівночі світло дадуть всім абонентам, йдеться на сайті "Львівоблененерго".

В той же час частина Одеської області з 16 січня повертається до графіків стабілізаційних відключень, йдеться в повідомленні ДТЕК.

При цьому в іншій частині області ще тривають аварійні відключення. Стан енергосистеми на Одещині залишається важким через удари російських окупантів, тож повністю повернутися до графіків наразі неможливо, констатують енергетики.

З обіду п’ятниці лівий берег міста Дніпро знову зі світлом після обстрілів 10 січня. Електропостачання повернули до 51,5 тисяч домівок.

Енергетики зазначають, що для забезпечення електропостачання лівобережжя міста діють тимчасові схеми живлення, чутливі до високих навантажень. Ремонт основного обладнання триває.

На правому березі Дніпра знеструмленими залишаються 4 тисячі осель.

Перший віцепремʼєр-міністр та міністр енергетики Денис Шмигаль заявив 16 січня, що у будинках з електроопаленням світло вимикати не будуть, якщо не застосовані аварійні відключення електроенергії.

Найскладнішу ситуацію в енергетиці з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів переживає Київ, повідомляє директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Якби не обстріли, вже за тиждень кияни мали б стабільні графіки відключення світла, додає він.

