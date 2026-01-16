Китайський винищувач J-15 має приховану 'ДНК' російської армії: аналітики пояснили

J-15 був створений на основі радянського Су-33 і оптимізований для авіаносців із системою STOBAR. Літак страждав від постійних недоліків, але тепер це змінилося.

Китай трансформує свою військово-морську міць за допомогою нових модифікацій палубних винищувачів J-15 "Літаюча акула", оптимізованих для електромагнітних катапульт (CATOBAR) авіаносця "Фуцзянь".

Як пише портал 19fortyfive, новий J-15T оснащений катапультними пусковими штангами для більш важких паливних і збройових навантажень.

Ще більш важливим є двомісний J-15DT, варіант для радіоелектронної боротьби, аналогічний американському EA-18G Growler, призначений для придушення протиповітряної оборони противника.

Видання зазначило, що ці модернізації сигналізують про стратегічний зсув - Військово-морські сили (ВМС) армії Китаю більше не просто експериментують з авіаносцями, а активно створюють повномасштабні сили, здатні до високотехнологічних конфліктів з рівним за силою противником.

Модернізовані J-15, особливо версії J-15DT для операцій на авіаносцях, вказують не тільки на поступові поліпшення. Ці літаки свідчать про більш масштабну трансформацію: перехід Китаю від операцій на авіаносцях з використанням систем STOBAR до операцій з використанням систем CATOBAR.

Портал зазначив, що такий стан справ з сімейством J-15 розкриває амбіції Китаю щодо авіаносців і те, наскільки серйозно ВМС країни ставляться до високотехнологічних військово-морських операцій.

Характеристики J-15

J-15 - це великий двомоторний багатоцільовий винищувач, здатний базуватися на авіаносцях, створений на базі російського Су-33 і оптимізований для військово-морських операцій. Він має посилені шасі і планер, складні крила і посадковий гак для посадки на авіаносець.

Оснащений двома турбовентиляторними двигунами з форсажною камерою, цей літак робить акцент на дальності польоту, корисному навантаженні і тривалості польоту, а не на маневреності. Його розміри і вага накладають обмеження на злітні характеристики авіаносців з трамплінами, що підштовхує Китай до переходу на операції CATOBAR.

Походження і проблеми J-15

J-15 був створений на основі радянського Су-33, спочатку оптимізованого для авіаносців з системою STOBAR. Однак літак страждав від постійних недоліків: важкий планер і обмежена корисне навантаження при зльоті з трампліну, а також знижене паливо і тривалість польоту. Незважаючи на модернізацію, сумісність із системою STOBAR обмежувала можливості літака щодо виконання ударних завдань, супроводу або ведення радіоелектронної боротьби. Але система CATOBAR повністю змінює ситуацію.

Багатоцільовий винищувач J-15T

J-15T є одномісним винищувачем і, ймовірно, оптимізований для системи CATOBAR. До характерних особливостей відносяться катапультна пускова планка, посилення конструкції, радар з активною фазованою антенною решіткою (AESA) і модернізована кабіна. Найімовірніше, літак буде використовуватися в якості основного не-стелс-винищувача ВМС армії Китаю, для захисту флоту і супроводу. J-15T є спробою Китаю прийняти обмеження оригінального J-15, але максимально використовувати його можливості в умовах CATOBAR (системи радіоелектронної боротьби). Ймовірно, це проміжна платформа, а не кінцева мета.

J-15DT/J-15DH і можливості РЕБ

J-15DT є найбільш важливим новим варіантом. Виконуючи роль, аналогічну американському EA-18 G Growler ВМС США, J-15DT має двомісну тандемну кабіну, контейнери РЕБ на кінцівках крил, кілька зовнішніх контейнерів радіоелектронної боротьби, зняття гармати та ІЧ-системи пошуку і супроводу, а також додаткові антени і модернізований обтічник радара. Система CATOBAR необхідна для J-15DT, оскільки контейнери РЕБ важкі, а місії супроводу вимагають повного запасу палива. Ймовірні завдання включають в себе радіоелектронну боротьбу для супроводу, дистанційну радіоелектронну атаку і можливі удари по радіолокаційних цілях. Ці нові варіанти РЕБ представляють собою кількісний стрибок для авіаційних крил ВМС Китаю.

Видання зазначило, що в стратегічному плані китайські ВМС більше не експериментують, а створюють авіаносні сили повного спектру. Сигнали чіткі: інвестиції в РЕБ, впровадження CATOBAR і спеціалізовані літаки.

"Це вказує на планування великомасштабного конфлікту з рівними за силою супротивниками, а не просто на регіональне залякування. Розширення сімейства J-15 показує, що Китай готовий прийняти проміжні розробки, одночасно готуючись до майбутнього, орієнтованого на малопомітність", - відзначили аналітики порталу.

