На Київщині затримали 16-річну дівчину, яка втекла з російської школи-інтернату

У Київській області правоохоронці затримали 16-річну дівчину з Російської Федерації, яка втекла зі школи-інтернату і перебувала у розшуку. Про це повідомляється на сторінці Головного управління Національної поліції у Київській області у Facebook.

У дівчини, яку співробітники групи реагування патрульної поліції виявили напередодні, 21 жовтня, на вокзалі у м. Миронівка, не було з собою жодних документів і речей.

Патрульні доставили дитину до відділу поліції та з'ясували, що вона три тижні тому приїхала до України. Зі слів дівчини, вона перетнула державний кордон за підробленими документами, за допомогою невстановлених осіб.

За даними поліції, на початку вересня дівчина втекла зі школи-інтернату в Бєлгородському районі Росії. З того ж часу вона перебувала у розшуку.

На даний час співробітники Ювенальної превенції поліції Київської області з'ясовують всі обставини та причини, за яких неповнолітня незаконно прибула до України, а також осіб, які були причетні до цього.

Поліцейські повідомили про даний факт до Інтерполу. Дівчину оглядають медичні працівники, після чого її буде доставлено до реабілітаційного центру.