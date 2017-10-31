На Житомирщині на хабарі у 10 тисяч гривень затримано посадовця Держгеокадастру

На Житомирщині вчора на хабарі у 10 тис. грн затримано посадовця Держгеокадастру, який пообіцяв не вживати заходів за порушення земельного законодавства. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, оперативники Управління захисту економіки в Житомирській області Нацполіції задокументували протиправну діяльність посадовця обласного управління Держгеокадастру.

Керівник одного з відділів вимагав неправомірну вигоду від працівника Житомирського міського управління водних ресурсів.

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Слідчі слідчого управління поліції в Житомирській області відкрили кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

У межах цього провадження поліцейські встановили, що за 10 тис. грн зловмисник погодився не вживати стосовно службовця заходів адміністративного впливу за порушення земельного законодавства.

"30 жовтня працівники обласного управління захисту економіки, слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Житомирської області затримали фігуранта під час одержання неправомірної вигоди. Правоохоронці вилучили предмет злочину.",- розповіли у поліції.

Тепер посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, а також з конфіскацією майна.

Раніше двох підполковників поліції Дніпропетровщини затримали за вимагання.