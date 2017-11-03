На Дніпропетровщині школяр допоміг зловити грабіжника, запам'ятавши його татуювання

У поліцію Кам'янського звернулися батьки неповнолітнього хлопчика, які повідомили, що невідомий чоловік відібрав мобільний телефон у їхнього сина. Про це ІА «МОСТ-ДНІПРО» повідомили в прес-службі ГУНП Дніпропетровської області.

Читайте такожУ Дніпрі затримали жінку, яка в театрі вдарила молотком бійця АТО

«Як було встановлено, хлопчик катався на велосипеді у дворі і в цей час до нього підійшов невідомий чоловік, який намагався відібрати двоколісний транспортний засіб. Хлопчик злякався, але велосипед не кинув, тоді зловмисник вихопив у нього з рук телефон і втік. Однак школяр виявився дуже уважним і помітив на правій руці татуювання у формі корони, про що і повідомив поліцейським. Також хлопець детально описав прикмети зловмисника. І така уважність школяра допомогла поліцейським», - йдеться в повідомленні.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 186 (грабіж) КК. За скоєне зловмиснику загрожує штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 120 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 4 років.