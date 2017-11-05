На Полтавщині поліція затримала понад 40 рейдерів під час спроби захоплення агрофірми

Поліція затримала десятки осіб, які намагалися захопити агропідприємство в Оржицькому районі Полтавській області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook.

Про рейдерів правоохоронцям повідомили місцеві жителі. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, патрульні наряди та спецпризначенці.

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У підсумку поліція затримала більше 40 рейдерів. Ініціатори заворушень намагалися втекти на двох легковиках, але поліція їх також затримала в Оржицькому та Лубенському районах. Усіх затриманих доставили до поліції.

"Я вже попереджав. Для тих, хто досі не зрозумів. Ми живемо у правовій державі, де всі непорозуміння, у тому числі у господарчих відносинах, вирішуються у суді. Для рейдерів, які це ігнорують, повторюю - буде тільки обличчям у підлогу", - написав Аваков.