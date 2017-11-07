У центрі Києва кишенькові злодії обікрали екс-міністра економіки Терьохіна (відео)

В одному з кафе у центрі Києва невідомі обікрали відвідувачів, якими виявилися екс-голова Головного контрольного управління Адміністрації президента Анатолій Балюк і колишній міністр економіки Сергій Терьохін. Відео з камери спостереження опублікував сам Балюк на своїй сторінці в Facebook.

"Класика жанру. Як двох тюленів, включаючи колишнього міністра Терьохіна, обікрали в кафешці Paul на Ярославом Валу особи кавказької зовнішності. Не всі в наметах на площі Конституції", - написав Балюк.

Що саме вкрали у Балюка і Терьохіна, не відомо.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Майдані незалежності в Києві побили американського дипломата. Потерпілий розповів, що прямував вночі в заклад швидкого харчування і слухав плеєр. Коли піднявся з пішохідного переходу, назустріч йому йшов незнайомець, який, можливо, щось сказав. Іноземець почав діставати з вух навушники – і отримав удар в обличчя.