Неадекватні розваги: у Львові молодики на своєму шляху трощили авто, ламали дерева й били людей (фото, відео)

11:57, 27 листопада 2017
Інциденти
2302

Молодиків затримали, коли вони трощили автомобілі й ламали дерева у клумбах. 

Молодики били людей, трощили дерева й авто / фото facebook.com/lvivpolice

У Львові патрульні затримали молодиків, які трощили на своєму шляху автомобілі, ламали дерева і побили чоловіка. Про це повідомили у прес-службі поліції міста.

Так, у центрі маста група з трьох осіб завдала тілесних ушкоджень 46-річному громадянину під час бійки, а далі вирушила у напрямку вулиці Театральної. Саме там патрульні і виявили згаданих осіб, вони в цей момент трощили автомобілі й ламали дерева у клумбах.

Читайте такожУ Дніпрі секретар наглядової ради при УСБУ підстрелив людину - ЗМІ (фото)

"Один із них, як згодом з'ясувалося з камер відеоспостереження, найактивніший 20-річний юнак підбіг до інспектора і завдав йому удару в голову, внаслідок чого патрульний отримав тілесне ушкодження", - розповіли  правоохоронці.

Нападника і його 22 та 24-річного друзів затримали патрульні. Усі вони перебували в неадекватному стані. Чотири власники автомобілів написали заяви про пошкодження автомобілів. 

фото facebook.com/lvivpolice
фото facebook.com/lvivpolice

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада у Києві пасажир відмовився оплатити проїзд у таксі і почав сварку, після чого вдарив водія по голові, зірвав з лобового скла відеореєстратор і зник. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #побиття у Львові#дебошири у Львові#побиття поліцейського у Львові