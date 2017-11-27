Неадекватні розваги: у Львові молодики на своєму шляху трощили авто, ламали дерева й били людей (фото, відео)

У Львові патрульні затримали молодиків, які трощили на своєму шляху автомобілі, ламали дерева і побили чоловіка. Про це повідомили у прес-службі поліції міста.

Так, у центрі маста група з трьох осіб завдала тілесних ушкоджень 46-річному громадянину під час бійки, а далі вирушила у напрямку вулиці Театральної. Саме там патрульні і виявили згаданих осіб, вони в цей момент трощили автомобілі й ламали дерева у клумбах.

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"Один із них, як згодом з'ясувалося з камер відеоспостереження, найактивніший 20-річний юнак підбіг до інспектора і завдав йому удару в голову, внаслідок чого патрульний отримав тілесне ушкодження", - розповіли правоохоронці.

Нападника і його 22 та 24-річного друзів затримали патрульні. Усі вони перебували в неадекватному стані. Чотири власники автомобілів написали заяви про пошкодження автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада у Києві пасажир відмовився оплатити проїзд у таксі і почав сварку, після чого вдарив водія по голові, зірвав з лобового скла відеореєстратор і зник.