У Києві пасажир таксі не захотів платити за проїзд і напав на водія

У Києві пасажир відмовився оплатити проїзд у таксі і почав сварку, після чого вдарив водія по голові, зірвав з лобового скла відеореєстратор і зник. Інцидент стався в Шевченківському районі столиці, повідомляє прес-служба поліції Києва.

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На місце події першими прибули співробітники поліції охорони, які за кілька хвилин неподалік від місця скоєння злочину побачили нападника і затримали його. Ним виявився 29-річний уродженець Черкаської області. При поверхневому огляді правоохоронці виявили та вилучили у чоловіка згорток з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотик.

Поліція завела кримінальну справу стосовно нападника. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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