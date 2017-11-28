У центрі Києва жінка з коляскою вирішила перебігти вісім смуг на пожвавленій дорозі (відео)

У Києві молода мама з дитиною в колясці вирішила перебігти Хрещатик через вісім смуг. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожПід Харковом чоловіка на смерть збила електричка

Її маневри на трасі зняв відеореєстратор одного з водіїв. На відео видно, як жінка в білих кросівках з малюком в колясці обходить підземний перехід і пробігає проїжджу частину.

Автомобілісти встигають загальмувати за лічені метри до неї. Користувачів соціальних мереж обурила така поведінка матері.